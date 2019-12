„Die Deutschen verdanken, wie auch die übrigen EU-Länder, ihren Wohlstand auch der EU, etwa durch strategische Investitionen und Initiativen, die kein Land allein durchführen könnte“, sagte Hahn gegenüber deutschen Medien am Donnerstag anlässlich seines Besuchs in Berlin. „Jetzt müssen sie alle zeigen, was ihnen Europa wert ist“, lautete der Appell des Österreichers.