„Ölbeben - Wie die USA unsere Existenz gefährden“ von Heike Buchter

Was bedeutet die US-Energiedominanz für Europa? Was bedeutet Amerikas Vormachtstellung für unsere Umwelt, aber auch für unsere Sicherheit? Die in New York lebende Wirtschafts- und Finanzmarktexpertin Heike Buchter hat sich an den Schauplätzen der Ölindustrie ein Bild gemacht und zeigt wie Trump die USA in ein neues Ölzeitalter führt und die Finanzjongleure an der Wall Street den Boom weiter anheizen. Ihr erschütterndes Fazit in Zeiten der Klimakrise: Überall fließt das Geld weiter in die fossilen Brennstoffe während die grüne Gegenbewegung in ihren guten Absichten steckenbleibt.