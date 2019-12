Kein Hinunter gab es am Krippenstein in Oberösterreich, wo sich ein tschechisches Paar unterhalb der „Five Fingers“ verirrt, der Mann sich schwer verletzt hatte. Bei Schnee und Sturm mussten die Retter, nachdem sie um 22 Uhr das Paar gefunden hatte, mit den Opfern am Berg bleiben. Am Freitagmorgen gelang trotz heftigen Sturms die Rettung des Paares per Helikopter!