„Aus der Innenstadt ohne Auto auf den Gaisberg – das wär doch was“, spricht Roland Hermannseder, HTL-Direktor und Architekt, die hohe Abgasbelastung am Gaisberg an. Die Schüler machten sich auch bei Lokalaugenscheinen ein Bild. Weitere Gruppen entwarfen ein Gipfelhotel gleich neben einer Bergstation. Eine Kostenschätzung gibt es nicht. „Auf jeden Fall billiger als die Mini-U-Bahn“, will der Direktor die Politik zum Umdenken bewegen.