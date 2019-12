Der Vorfall ist der zweite dieser Art in diesem Jahr. Ende März war eine Chinesin ebenfalls illegal auf das Gelände gelangt. Die Frau hatte unter anderem einen Datenstick mit Schadstoffware dabei und wurde im November zu acht Monaten Haft verurteilt. Spionage konnte die US-Justiz der Chinesin allerdings nicht nachweisen. Trump, der die Wochenenden regelmäßig in seinem Ferienresort in Palm Beach verbringt, hatte sich an dem Tag in einem anderen Teil der Anlage aufgehalten, um Golf zu spielen.