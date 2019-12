„Ehrlich währt am längsten.“ Leider eine Lüge. Der Dramatiker Molière griff sie 1666 in „Der Menschenfeind“ auf, ließ den aufrechten Alceste unter einer Bussi-Bussi-Gesellschaft leiden. Peter Raffalt inszeniert das Stück am Schauspielhaus Salzburg. Er hievt das Thema mutig in die Moderne, verhebt sich aber teils.