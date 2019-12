Christof Innerhofer wird bei den in Gröden geplanten Speed-Bewerben am Freitag (Super-G) und Samstag (Abfahrt) nicht an den Start gehen. Das entschied der Athlet am Donnerstagnachmittag. Innerhofer soll aber bei beiden Rennen einer der Vorläufer sein, teilte die italienische Mannschaft mit.