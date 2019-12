In 38 Tagen finden die niederösterreichischen Gemeindewahlen statt. Dafür ging am Mittwoch eine wichtige Frist zu Ende: Nämlich zur Einbringung von Wahlvorschlägen. Es stehen 567 unterschiedliche Wahlen mit unterschiedlichen Ausgangssituationen, Strategien, Kampagnen, Kandidaten und Zielen an. Flächendeckend in allen 567 Gemeinden kandidiert auch diesmal wieder nur die Volkspartei.