Der bewaffnete Angreifer sei von Sicherheitskräften „ausgeschaltet“ worden, so der FSB. Berichte, wonach der Schütze in die Eingangshalle des Gebäudes vorgedrungen sei, dementierte der Geheimdienst ebenso wie die Meldung, dass es drei Täter gegeben habe. Es habe sich um einen Einzeltäter gehandelt, hieß es. AFP-Journalisten, die sich in der Nähe des Tatorts aufhielten, berichteten aber von Schüssen noch zwei Stunden nach dem Angriff. Die Polizei ließ Medienvertreter nicht in die Nähe des Gebäudes vor.