Am Dienstag schwärmte Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner über die Möglichkeiten, die durch die E-Bikes für den heimischen Tourismus entstehen, da so bislang unbearbeitete Zielgruppen für die sportliche Aktivität gewonnen und so neue Reisende angesprochen werden könnten. Ob Stefan Pierer schon Fahrrad fährt? „Noch nicht“, sagt der KTM-Chef. Trotzdem hat der 63-Jährige längst erkannt, welches Potenzial im Fahrradmarkt steckt: Nach dem Einstieg beim deutschen Hersteller Pexco bastelte Pierer nun daran, das Unternehmen, das von Susanne und Felix Puello gegründet wurde, in die Pierer Industrie AG zu integrieren. Von der Bundeswettbewerbsbehörde gab’s zuletzt grünes Licht für die Übernahme von 40 % der Anteile an Pexco, womit der Fahrrad-Spezialist schon bald vollständiger Teil der Pierer-Gruppe wird.