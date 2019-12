Was hat sich seit dem Tod von IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi verändert?

In unseren Breitengraden nicht allzu viel. Der Terrorarm des IS ist ja seit 2015 in Europa sehr aktiv. Die dschihadistische „Diaspora“ hat früh eingesetzt und gewaltbereite Personen haben unsere Gesellschaften „infiltriert“. Der IS hat sich von der Idee der charismatischen Anführerfigur übergangsweise entkoppelt. Der Dschihadismus lebt vom Narrativ der vermeintlichen Benachteiligung von Muslimen in westlichen Gesellschaften.