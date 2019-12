Die Leiterin der Akademie, Ekaterina Christou-Lewin, war selbst jahrelang Solotänzerin an der Grazer Oper. Was viele andere bereits als Lehrende zu qualifizieren scheint, reichte der leidenschaftlichen Tänzerin nicht. Sie machte die offizielle pädagogische Ausbildung an der Royal Academy of Dance in London und bekam ein Zertifikat, das ihr Können bestätigte. Ihre Akademie ist übrigens die einzige in Graz, an der ausschließlich zertifizierte Lehrkräfte tätig sind.