Jeweils 670 Euro Strafe

Diesmal konnten drei illegale Sex-Arbeiterinnen (zwei Rumäninnen und eine Ungarin) entlarvt werden - in der Kranebitter Allee, am Mitterweg und in der Hans-Maier-Straße. Die Prostituierten fassten je eine Geldstrafe in Höhe von 670 Euro aus.