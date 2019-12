Christkind für Tierheim-Schützlinge sein

Nicht Tiere verschenken, sondern den Tieren etwas schenken, lautet daher ein schöneres Motto. Ein Baum mit Fotos der Tiere samt deren Wünsche darauf steht aktuell in der Fressnapf-Filiale in der Cyta in Völs und bei „Kölle Zoo“ in Neu-Rum. So kann man beim Einkauf das ein oder andere Geschenk für die Schützlinge des Tierheims Mentlberg in Innsbruck mitkaufen und den Vierbeinern unter den Baum legen. Wer will, kann Geschenke natürlich auch persönlich vorbei bringen, sagt Mentlberg-Chefin Kristin Müller.