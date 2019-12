AVA-Direktor Claudio Scarpa beklagt, dass Touristen nicht wüssten, wie Hochwasser in Venedig funktioniere. „Sie denken, dass die Stadt jedes Mal untergeht." „Die Stadt, die einst vor Touristen explodierte, muss ihnen jetzt nachjagen“, kommentiert die römische Tageszeitung „La Repubblica“ in ihrer Donnerstagsausgabe. Der venezianische Flughafen Marco Polo Tessera meldete im November einen 20-prozentigen Passagierrückgang. Um Ausländer nach Venedig zu locken, veröffentlichten die Hoteliers ein Video in diversen sozialen Netzwerken, in dem sie von der Rückkehr zum Alltag in Venedig berichten.