Die von der „Krone“ aufgedeckte Überwachungs-Affäre innerhalb der Freiheitlichen bringt Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache schwer unter Druck. Er soll einen Detektiv beauftragt haben, seine eigenen Parteifreunde zu bespitzeln, und die Rechnung dafür an die Partei übergeben haben. Der mittlerweile aus der FPÖ ausgeschlossene Ex-Chef wies am Donnerstag alle Vorwürfe gegen ihn zurück: In einer knappen Stellungnahme auf Facebook schrieb er, dass es von ihm keinen Auftrag an einen Detektiv gegeben habe.