Wiens erste Highball Bar prunkt im Hollywood-Stil

Die ersten Highballs sind in den USA entstanden, zu einer Zeit, in der es nicht üblich war Getränken Kohlensäure beizumengen. Der Urvater der Highballs ist „Whiskey and Soda“. Durch die Zugabe von Soda reduziert man auch den Alkohol und hat dadurch einen leichten &und aromatisch gehaltvollen Drink. „Wenn man so will der ‘Spritzer‘ in unserer Bar“, erklärt Andrea Hörzer den „Whiskey and Soda“.