Um Profis dürfte es sich da nicht gehandelt haben: Drei unbekannte Nachwuchs-Ganoven drangen in der Nacht auf Donnerstag in ein Haus im Tiroler Telfs ein. Nachdem sie in der Küche in Streit geraten waren, wachte die 89-jährige Besitzerin auf und schlug die jugendlichen Täter in die Flucht. Eine Fahndung blieb erfolglos.