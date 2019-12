Spielen vor Zuschauern war schon vor 30 Jahren populär

Wenn sich früher eine Truppe Nachbarskinder zusammenfand, um dem besten Spieler unter ihnen beim „Super Mario World“-Speedrun zuzusehen, war dieser dabei im Grunde Vorläufer des Spiele-YouTubers. Und wenn zu Beginn des Jahrtausends Jugendliche mit ihren Computern in Turnsälen zusammenkamen, um sich in „Counter-Strike“ zu messen und sich das Finalspiel auf einer großen Leinwand anzusehen, konnte man durchaus das heute so populäre Wort eSports in den Mund nehmen.