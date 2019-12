Kapitänsrede am Schluss

So ganz viel zu sehen ist allerdings vom neuen Kapitän auch noch nicht in der ersten Folge - bis auf den selbstlosen Rettungseinsatz und einen kurzen Vortrag („Hier spricht Ihr Kapitän“) für seine Passagiere, der so klingt wie der Wikipedia-Eintrag zu Antigua. Und natürlich die große Kapitänsrede am Schluss, die zum „Traumschiff“ gehört wie die Wunderkerzen auf dem Nachtisch und (für alle die, die zwischendurch eingenickt sind) noch mal komfortabel zusammenfasst, was in der Folge geschah.