Einen entspannten Tag wollte die Niederösterreicherin Jasmin M. mit ihrer Tochter in Wien verbringen. Umweltfreundlich sollte es mit der U4 in die Stadt gehen. Am Ticketautomaten die Überraschung: Der „1 Tag Wien“-Fahrschein war nicht auffindbar. Im Gegensatz zur mobilen App, die das preiswerte Ticket anbietet.