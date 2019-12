„Diese Form der Kritik geht zu weit“

Die SPÖ reagierte verstimmt. Mit dieser Entscheidung erlaube es der OGH, unter Verwendung des Argumentes der Meinungsfreiheit am politischen Gegner nicht nur scharfe Kritik zu üben, sondern ihm sogar tatsachenwidrig und in Schädigungsabsicht das Gegenteil von dem zu unterstellen, wofür er nachweislich und glaubwürdig seit Jahrzehnten eintrete. „Diese Form der Kritik geht zu weit und unterminiert den demokratischen Diskurs“, begründet Deutsch, warum sich seine Partei an den EGMR wendet.