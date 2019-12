Im Zuge von Reparaturarbeiten tauschte eine Firma am Donnerstagvormittag in einem Mehrparteienhaus in St. Georgen im Lavanttal mehrere Fenster aus. Dabei kam es zu einem Unglück: Ein zweijähriger Bub stürzte durch eine Fensteröffnung aus dem ersten Stock auf eine Wiese. Das Kleinkind wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.