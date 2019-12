Gefährliche Szenen haben sich am Mittwochnachmittag in einer Straßenbahn beim Wiener Margaretengürtel abgespielt. Vor den Augen mehrerer Fahrgäste zog ein 16-Jähriger plötzlich ein Schwert und bedrohte damit einen 38-jährigen Öffi-Nutzer. Als der Verdächtige und sein Begleiter die Straßenbahn verließen, liefen sie kurz darauf den bereits alarmierten Polizeibeamten in die Arme.