Wenn Königin Elisabeth II. zum traditionellen vorweihnachtlichen Lunch in den Londoner Buckingham Palast lädt, kommen die Royals natürlich in Scharen. Fotos von der Festivität gibt es keine. An die Öffentlichkeit gelangen alljährlich nur unscharfe Fotos der Ankunft der Gäste. In diesem Jahr sorgen die aber einmal für so richtig viel Begeisterung unter den Royal-Fans, weil es damit endlich wieder einmal neue Fotos von Herzogin Kates Jüngstem, Prinz Louis, gibt. Den hat man nämlich schon seit Monaten nicht mehr gesehen.