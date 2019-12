Die russische Anti-Doping-Agentur (RUSADA) legt wie erwartet beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) Einspruch gegen den Ausschluss von den Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften in den nächsten vier Jahren ein. Das kündigte die RUSADA am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Moskau an.