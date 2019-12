Experimente in der Kaffeeküche

Entstanden ist die Idee offenbar auf dem Gang vor den benachbarten Büros des Lebensmittelexperten Patrick Rühs, des Materialwissenschaftlers Etienne Jeoffroy und des Physikers Henning Galinski. Obwohl sie nicht derselben Forschergruppe angehörten, fanden sie in der Schokolade ein gemeinsames Thema. Erste Experimente wurden in der Kaffeeküche durchgeführt, jeweils freitags nach der Arbeit.