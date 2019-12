Zwar stehen heuer zum zweiten Mal in Folge die Lifte in der Skischaukel Gaißau-Hintersee still. Doch die Bundesforste starten als Grundeigentümer mit einem „Skitouren-Konzept“ in Hintersee – Szenen wie 2018 mit ungeräumten Parkplätzen und vielen Strafzetteln gehören dabei der Vergangenheit an. „Wir haben mit den beiden Gemeinden, Wirten und Tourismusverbänden eine eigene Touren-Route vom Parkplatz des 3er Sesselliftes entlang der Lifttrasse auf die Anzenberghöhe entwickelt“ so Sprecherin Pia Buchner.