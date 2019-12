Auch die Ehe hielt nicht und heute ist es ein kleiner Hund, der ihr bester Gefährte ist. Mit ihm lebt sie in arger Not in einer kleinen Wohnung unter äußerst prekären Verhältnissen. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Zwar ist die Miete gering, aber die Fenster sind undicht und zugig. Doch ausziehen kommt für Martha nicht in Frage. Hier war sie mit ihrer Tochter einst glücklich.