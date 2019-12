Musik seit dem Anbeginn

„Cooler than ice cream and warmer than the sun“, sang Lennox 1983 lasziv in „Who‘s That Girl“. In den 80er-Jahren dominierte das britische Duo die Charts mit Hits wie „Love Is A Stranger“ and „There Must Be An Angel (Playing With My Heart)“. Lennox wuchs in den 50er-Jahren im schottischen Aberdeen in einer einfachen Familie auf. Doch eine Chorleiterin förderte schon mit sieben ihr musikalisches Talent und half ihr, ihre Stimme zu entwickeln. Mit einem Stipendium studierte sie an der Royal Academy of Music in London Flöte, Klavier und Cembalo und kellnerte mit langen braunen Haaren und in Hippie-Kleidern, um sich über Wasser zu halten.