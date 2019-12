Eine akute Rhinitis (Schnupfen) wird meist durch Rhino- oder Adenoviren ausgelöst. Die Übertragung erfolgt in der Regel durch „Tröpfcheninfektion“ beim Sprechen, Husten oder Niesen. Dabei spielt vor allem die Weitergabe der Keime über die Hände eine große Rolle. Einhaltung der entsprechenden Hygienemaßnahmen sind daher ein wichtiger Schritt, um eine rinnende oder verstopfte Nase zu verhindern. In den kalten Monaten ist unser Immunsystems besonders anfällig, begünstigt durch Stress oder Schlafmangel. Die Austrocknung der Nasenschleimhaut aufgrund des häufigen Wechsels zwischen Kälte im Freien und Wärme im Inneren bzw. zu geringer Luftfeuchtigkeit in den Räumen erschwert den Abtransport von Krankheitserregern aus dem Körper.