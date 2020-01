Den Glimmstängel endgültig ausdämpfen sollten Sie nur, wenn Sie gerade keinen Stress haben, um sich nicht in Situationen wiederfinden zu müssen, die den unweigerlichen Drang nach einer Zigarette auslösen. Planen Sie allerdings für die ersten Tage Beschäftigungen ein, die Ihnen Spaß machen. Lebenslagen, in denen man gleichsam rauchen muss, sollte man entlarven und versuchen zu vermeiden. Wie wäre es (vor allem anfangs) mit einem anderen Getränk, wenn Sie zum Kaffee immer „tschicken“ wollten? Vielleicht schmeckt ja auch Tee. Gehen Sie nach dem Essen an die frische Luft. Bewegen Sie sich grundsätzlich mehr, das lenkt nicht nur ab, sondern unterdrückt auch das Verlangen. Lieblingsobst vermehrt einkaufen, um hineinbeißen zu können, wenn die Sucht Sie übermannt. Werfen Sie (feierlich) alle Utensilien weg, die mit dem Qualmen in Verbindung stehen.