So wie die SPD in Deutschland steuern nach einer Serie von Wahlniederlagen Bundes-SPÖ und auch die steirischen Roten direkt in die Bedeutungslosigkeit. Die Partei liefert kaum Inhalte, die das Volk interessieren - die Lebenswelt der SPÖ hat mit dem Hier und Jetzt so gut wie nichts mehr zu tun. Zusätzlich droht die Partei wegen interner ideologischer Grabenkämpfe, die niemanden interessieren, zu zerreißen.