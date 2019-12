„Flow aufrecht halten“

Das sechsköpfige ÖSV-Team reiste am Donnerstag in unveränderter Besetzung in die Schweiz, wo am Samstag (16.00 Uhr) und Sonntag (15.00) die Tournee-Generalproben auf dem Programm stehen. Cheftrainer Andreas Felder hat wenig Grund zu Veränderung. Er will „den Flow weiter aufrecht halten, der aktuell in der Mannschaft ist.“