Assange habe keinen Zugang zu seinen Akten und könne seine Verteidigung nicht vorbereiten. Auf seinen Brief, in dem er die britische Regierung auf diese Missstände hingewiesen habe, habe der Australier nur eine ausweichende Antwort erhalten, sagte Melzer dem Radiosender Bayern 2. Erst nach fünf Monaten habe die Regierung reagiert. „Wenn ich einen offiziellen Brief schreibe und ein Staat antwortet so abschlägig, dann ist das meistens an Anzeichen dafür, dass er sich bewusst ist, dass er sich hier nicht korrekt verhält“, so Melzer.