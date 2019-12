Nichts ging mehr am Donnerstagvormittag in der Grazer Annenstraße, die vom Hauptbahnhof in die Innenstadt führt und durch die fast alle städtischen Straßenbahnlinien müssen. Der traurige Grund: Ein sechsjähriges Kind wurde kurz nach dem Roseggerhaus von einer Straßenbahn erfasst und mehrere Meter mitgeschleift!