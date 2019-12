Mit dem Wachstumskapital will Bluecode den nationalen und internationalen Ausbau der Zahlungslösung für iPhones und Android-Smartphones vorantreiben. Im Fokus ist die Bank- und Händler-Integration und eine Mehrwertplattform. „Seit dem Start von Apple Pay und Google Pay ist das Interesse an unserer Mobile-Payment-Lösung dramatisch gewachsen“, so Bluecode-Gründer und -Chef Christian Pirkner. Für viele Unternehmen in der Banken- und Handelsbranche sei „nun offensichtlich, wie ihr Geschäftsmodell durch außereuropäische Drittanbieter in Gefahr gerät“.