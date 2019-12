In dem Verfahren (C-311/18) geht es darum, ob und wie das Online-Netzwerk personenbezogene Daten in die USA, dem Facebook-Hauptsitz, übermitteln darf. Generalanwalt Henrik Saugmandsgaard Öe erklärte in seinem am Donnerstag veröffentlichten Schlussantrag, dass der EU-Beschluss über die sogenannten Standardvertragsklauseln (SSC), auf Basis derer die Datenübermittlung stattfindet, gesetzeskonform ist.