Hilft eine Luftbrücke?

Nach den beiden Gröden-Klassikern mit dem Super-G am Freitag und der Abfahrt am Samstag möchte Mayer am Sonntag in Alta Badia den Riesentorlauf bestreiten. Am Montagabend – einen Tag vor dem Weihnachtsfest – wird dort zudem noch der Parallel-Bewerb ausgetragen, den Mayer unter Umständen auch mitnehmen will.