Frankfurt ging gegen Köln durch eine sehenswerte Aktion von Martin Hinteregger in Führung. Österreichs Teamspieler nahm den Ball nach einem Eckball elegant an und schloss dann volley ab (6.) – sein bereits sechstes Saisontor erinnerte sehr an seinen Treffer in der EM-Qualifikation im Heimspiel gegen Israel. Paciencia erhöhte nach einem weiteren Corner auf 2:0. Alles sah danach aus, dass die Elf von Adi Hütter einen großen Schritt aus der Krise macht.