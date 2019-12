Für „Schmidi“ und Co. hieß es so, mit Zwischenlandung in Innsbruck, drei Stunden Flug statt zehn Stunden im Auto. Maßnahmen, die vom neuen ÖSV-Chef für Organisation und Struktur, Patrick Riml, umgesetzt werden. Ziel: bessere Regeneration. „Nach zehn Stunden Autofahrt bin ich fertig und anzipft, so ist das ganz was anderes“, sprach Schmidhofer (oben im Bild) stellvertretend für die Kolleginnen. Die Montag ein Training in Zauchensee absolvierten, wo am 11. Jänner die erste Abfahrt 2020 steigt.