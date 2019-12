Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag im Gemeindegebiet von Abtenau in Salzburg ist ein 49-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Lenker krachte mit seinem Auto laut Polizei bei einem Überholmanöver frontal gegen einen Reisebus und verstarb. Der Unfall löste in der Folge eine Kettenreaktion aus.