Österreichs Klubs im Alpe-Adria-Cup der Basketballer feierten indes am Mittwoch zwei Siege. Die Swans Gmunden siegten daheim gegen Ergoe Basket Brünn 88:60 (48:29), BC Vienna kam in Ungarn gegen Egis Körmend zu einem 94:75 (55:39)-Erfolg. UBSC Graz unterlag hingegen erneut - und zwar in Tschechien gegen Usti nad Labem 81:113 (40:53).