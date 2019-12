Kuriose Drogenfälle haben sich in jüngster Zeit in Kärnten ereignet: In St. Veit wollten Polizeibeamte mit einem 18-Jährigen nach einer Anzeige wegen Lärmbelästigung sprechen - und bemerkten schon vor der Tür den intensiven Cannabisgeruch. Und am Ossiacher See wohnte eine Hasch-Gärtnerin bei der Polizeiinspektion.