Gegen 18.45 Uhr beabsichtigte ein 45-jähriger Tiroler mit einem Pkw in Zell am Ziller bei einem Bahnübergang auf Höhe eines Autohauses in Richtung Unterdorf einzubiegen, wobei er die in Richtung Mayrhofen fahrende Zillertalbahn übersah. Der Zug erfasste den PKW auf der Beifahrerseite, wobei der 39-jährige in Tirol whft Nordmazedonier auf dem Beifahrersitz erheblich verletzt wurde.