Morales kündigt Rückkehr an

Morales will bei der Wahl zwar nicht selbst als Kandidat antreten, wurde aber bereits zum Leiter der Wahlkampfkampagne seiner MAS-Partei ernannt. Er kündigte bereits an, im Wahlkampf in seine Heimat zurückzukehren. „Ich habe keine Angst vor einer Festnahme“, hatte er noch am Dienstag in Buenos Aires gesagt. „Ich habe das Recht, in Bolivien Politik zu machen.“