„Das Ganze ist so nicht einzusehen“, sagt Walter Steidl zur Fusion der Gebietskrankenkassen. Wie berichtet, werden in Salzburg nur 30 Millionen Euro für Projekte in der Region überbleiben. 250 Millionen Euro an Rücklagen aus Salzburg wandern in Richtung Wien in die neue Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK). „Das ist sauber und hart verdientes Geld der Salzburger Arbeitnehmer“, so Steidl. Er vermutet, dass die Fusion nur angestrebt wurde, um an die Rücklagen der Kassen aus den Bundesländern zu kommen.