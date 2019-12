Es war eine Szene Anfang April im pompösen Schloss Mirabell. Eine, die in Österreich Schlagzeilen machte: Ein Bräutigam (32), der vor dem Ja-Wort in Handschellen abgeführt wird - Schubhaft! Und eine Braut, die, in Tränen aufgelöst, nach ihm schreit. Dabei hätte es die Braut zu diesem Zeitpunkt besser wissen müssen: Sie war bereits verheiratet.