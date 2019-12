Die Preiserhöhung für Öffi-Tickets sorgt weiter für Wirbel: „Seit der OÖVV die Busverkehrsdienste ausschreibt, bekommen die Unternehmen 23 Prozent weniger Geld pro Kilometer“, sagt Karl Delfs, Fachbereichssekretär in der Gewerkschaft vida. „Jetzt zu sagen, dass die Erhöhung der Löhne eine Tariferhöhung unumgänglich mache, ist angesichts dessen, was sich der Verbund in den letzten Jahren erspart hat, eine Verhöhnung“, fügt vida-Landesvorsitzender Helmut Woisetschläger hinzu.