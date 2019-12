„Wir können mit stolz auf 150 Jahre zurückblicken. Was in den 1990er Jahren viele nicht für möglich gehalten hätten, ist Realität. Wir haben völlig gesunde Finanzen, eine hohe Kundenzufriedenheit und ein sehr gutes Miteinander mit der Ärztekammer“, klang bei der Schlussbilanz der OÖGKK bei Obmann Albert Maringer viel Wehmut durch. Dass die Organisation ab 1. Jänner als Landesstelle weitergeführt wird, ist ein schwacher Trost. „Die Kompetenzen sind beschränkt, die Autonomie ist weg“, so ein geknickter Maringer. Das Geld der oberösterreichischen Versicherten nämlich auch.